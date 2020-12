Simone Inzaghi: chi è l’ex di Alessia Marcuzzi? (Di martedì 8 dicembre 2020) Simone Inzaghi nasce a Piacenza il 5 Aprile 1976, ha 44 anni ed è il fratello minore di Filippo Inzaghi. Ad oggi Simone è l’allenatore della Lazio ed ha alle spalle una lunga carriera da calciatore nel ruolo di attaccante. Simone Inzaghi – La carriera Fin da piccolo Simone Inzaghi si avvicina al mondo del calcio grazie al fratello Pippo, inizialmente gioca nella squadra della sua città, poi fa delle esperienze in prestito, ma l’esplosione come grande attaccante la ha nella stagione 1998/1999 proprio con il Piacenza. Le sue prestazioni attirano le attenzioni dei dirigenti della Lazio e così passa alla Lazio e nel 2001 conquista lo scudetto con i colori biancocelsti, ed anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Nel 2005 si trasferisce prima alla ... Leggi su giornal (Di martedì 8 dicembre 2020)nasce a Piacenza il 5 Aprile 1976, ha 44 anni ed è il fratello minore di Filippo. Ad oggiè l’allenatore della Lazio ed ha alle spalle una lunga carriera da calciatore nel ruolo di attaccante.– La carriera Fin da piccolosi avvicina al mondo del calcio grazie al fratello Pippo, inizialmente gioca nella squadra della sua città, poi fa delle esperienze in prestito, ma l’esplosione come grande attaccante la ha nella stagione 1998/1999 proprio con il Piacenza. Le sue prestazioni attirano le attenzioni dei dirigenti della Lazio e così passa alla Lazio e nel 2001 conquista lo scudetto con i colori biancocelsti, ed anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Nel 2005 si trasferisce prima alla ...

