Se la Cina è occidentale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei ricordi che il primo e ad oggi unico mandato presidenziale di Donald Trump ha lasciato è stata la cosiddetta guerra commerciale con il suo deuteragonista Xi Jinping. Nel tentativo, in parte riuscito, di compensare lo squilibrio negli scambi fra Stati Uniti e Repubblica Popolare cinese, Trump ha coagulato un eteroclito fronte di corifei dell’Occidente di varia estrazione, addirittura bipartisan, come direbbero gli americani. Un fronte unito dal pericolo cinese, ovvero dall’antagonismo complessivo a un modello asiatico nemico dei valori dell’Occidente e ad esso irriducibilmente estraneo. Che vi sia un conflitto aperto fra gli Stati Uniti e lapopolare non è solamente attualità, ma drammatica prospettiva per gli anni a venire: il primo vero conflitto della globalizzazione post 1989, e proprio per questo un conflitto ancor più lacerante dei grandi conflitti ...