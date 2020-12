Le 10 bevande calde natalizie

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni anno insieme alle lucine, addobbi, rami di abete da montare e la voce di Michael Bublé, arriva quel momento in cui accoccolarsi sul divano con una tazza fumante in mano è il simbolo stesso dell’arrivo imminente del Natale. Siamo liberi di coltivare l’anima hygge che vive in noi, almeno per quelle poche settimane all’anno in cui fa davvero freddo e viene voglia di stare a casa, al calduccio, con qualcosa di buono e totalmente natalizio da bere. Questo periodo dell’anno apre un capitolo speciale nei ricettari di tutto il mondo: ecco le 10da sorseggiare accanto all’albero di Natale. Vin Brulé Noto come Glühwein, dal tedesco, Vin chaud in francese, Mulled wine in inglese, il Vin Brulé è forse la bevanda calda più rappresentativa della stagione natalizia. Viene fatto usando vino rosso, zucchero e spezie aromatiche. Le sue origini risalgono al Medioevo, quando ...