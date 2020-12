Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis ad Adua Del Vesco: “Non me l aspettavo” (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra, Giacomo Urtis e Adua Del Vesco hanno un confronto molto particolare. Il chirurgo estetico riferisce all’attrice siciliana parole inaspettate alle quali la donna non ha potuto far altro che ringraziarlo. Nello specifico, l’uomo coglie al volo l’occasione per dirle che, prima di entrare nella Casa, non era ancora riuscito a comprendere com’era effettivamente Adua; in realta’, pensava che fosse una persona seriosa e questo lo induceva a capire e a saperne di piu’ sul suo conto, in quanto era preoccupato anche da un’eventuale confronto con lei. Ora, dopo alcune settimane di permanenza nel GF Vip e dopo essere diventato ufficialmente un concorrente del reality, e’ riuscito a inquadrare alcuni suoi lati ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la diretta delVip su Mediaset Extra,Delhanno un confronto molto particolare. Il chirurgo estetico riferisce all’attrice siciliana parole inaspettate alle quali la donna non ha potuto far altro che ringraziarlo. Nello specifico, l’uomo coglie al volo l’occasione per dirle che, prima di entrare nella Casa, non era ancora riuscito a comprendere com’era effettivamente; in realta’, pensava che fosse una persona seriosa e questo lo induceva a capire e a saperne di piu’ sul suo conto, in quanto era preoccupato anche da un’eventuale confronto con lei. Ora, dopo alcune settimane di permanenza nel GF Vip e dopo essere diventato ufficialmente un concorrente del reality, e’ riuscito a inquadrare alcuni suoi lati ...

