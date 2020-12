Divorzio: la strada per la parità è ancora lunga (Di martedì 8 dicembre 2020) A cinquant’anni spaccati dalla legge che – era l’1 dicembre 1970 – introdusse nell’ordinamento italiano il Divorzio, l’assegno di Divorzio continua a tenere banco, dentro e fuori i tribunali. Mentre in Parlamento solo la crisi da Covid sta bloccando una proposta di legge pensata per fissare, nero su bianco, i criteri con cui il giudice può attribuirlo, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non occorre che la ex moglie si rifaccia una vita sentimentale a tutto tondo andando a convivere con un altro perché l’ex marito non sia più obbligato ad assicurarle l’assegno: basta che frequenti il nuovo partner quotidianamente o ci conviva seppur a intermittenza, e assegno addio! Leggi anche › Primo dicembre 2020: 50 anni di Divorzio, la legge che ha ... Leggi su iodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) A cinquant’anni spaccati dalla legge che – era l’1 dicembre 1970 – introdusse nell’ordinamento italiano il, l’assegno dicontinua a tenere banco, dentro e fuori i tribunali. Mentre in Parlamento solo la crisi da Covid sta bloccando una proposta di legge pensata per fissare, nero su bianco, i criteri con cui il giudice può attribuirlo, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non occorre che la ex moglie si rifaccia una vita sentimentale a tutto tondo andando a convivere con un altro perché l’ex marito non sia più obbligato ad assicurarle l’assegno: basta che frequenti il nuovo partner quotidianamente o ci conviva seppur a intermittenza, e assegno addio! Leggi anche › Primo dicembre 2020: 50 anni di, la legge che ha ...

phenlix : RT @jedichaz: “Bravo” non è sinonimo di “intelligente”. “Siamo sulla strada del divorzio tra la capacità di portare a termine un compito e… - Floridi : RT @jedichaz: “Bravo” non è sinonimo di “intelligente”. “Siamo sulla strada del divorzio tra la capacità di portare a termine un compito e… - jedichaz : “Bravo” non è sinonimo di “intelligente”. “Siamo sulla strada del divorzio tra la capacità di portare a termine un… - BoccaliniSiria : RT @PpBombardieri: Mezzo secolo fa entrava in vigore la legge sul #divorzio. Un fulgido passaggio di modernizzazione. Un segno di laicità e… - Piero_Strada : RT @fasulo_antonio: Si dichiarano: - paladini della famiglia tradizionale, ma sono divorziati. - omofobi, ma si fanno beccare in un party-o… -

Ultime Notizie dalla rete : Divorzio strada La strada intrapresa con il divorzio 50 anni fa è ancora lunga Yahoo Notizie Avellino, negozi e bus: controlli con mille uomini al giorno

Tra carabinieri poliziotti e finanzieri ci saranno ogni giorno almeno mille uomini in strada. Il passaggio alla zona arancione e l'eventuale approdo a quella gialla non modifica ...

Giscard d’Estaing: un presidente all’insegna del rinnovamento

Valéry Giscard d'Estaing è stato uno dei presidenti francesi che più ha lottato per la modernizzazione del Paese e l'integrazione europea.

Tra carabinieri poliziotti e finanzieri ci saranno ogni giorno almeno mille uomini in strada. Il passaggio alla zona arancione e l'eventuale approdo a quella gialla non modifica ...Valéry Giscard d'Estaing è stato uno dei presidenti francesi che più ha lottato per la modernizzazione del Paese e l'integrazione europea.