Conte | “Abbiamo problemi di formazione a centrocampo Deprimente sentir parlare di biscotti”

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar. Il tecnico ha sottolineato i problemi di formazione con cui dovrà fare i conti, viste le assenze di Barella e Vidal per la sfida di Champions: "La situazione a centrocampo non è delle migliori, faremo valutazioni, domani vedrete quali saranno le scelte. Vidal? Non è disponibile, rischiarlo significherebbe allungare i tempi del recupero". Sulle possibilità di passare il turno: "Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, dobbiamo vincere la nostra gara contro un'ottima squadra. Abbiamo problematiche importanti per la formazione e per questo dovremo essere bravi a esaltarci nelle difficoltà. Una settimana fa, prima del Borussia, eravamo morti, ora abbiamo uno spiraglio di luce."

