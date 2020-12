Ciclismo, Fabio Jakobsen sarà al training camp della Deceuninck-Quick Step (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo quanto riferisce Het Nieuwsblad, il velocista neerlandese Fabio Jakobsen è partito per la Spagna per prendere parte al training camp della sua squadra: la Deceuninck Quick-Step. Il giovane velocista, che si sta pian piano riprendendo dopo il bruttissimo infortunio di cui fu vittima al Giro di Polonia, ove cadde per via di un contatto causato dal connazionale Dylan Groenewegen, potrà così finalmente tornare ad allenarsi coi suoi compagni di squadra. Al momento non è ancora chiaro quando il corridore potrà tornare alle gare. Secondo le ultime dichiarazioni fatte dai medici della squadra, a marzo, teoricamente, dovrebbe essere pronto per rientrare. Al training camp del sodalizio belga, inoltre, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo quanto riferisce Het Nieuwsblad, il velocista neerlandeseè partito per la Spagna per prendere parte alsua squadra: la. Il giovane velocista, che si sta pian piano riprendendo dopo il bruttissimo infortunio di cui fu vittima al Giro di Polonia, ove cadde per via di un contatto causato dal connazionale Dylan Groenewegen, potrà così finalmente tornare ad allenarsi coi suoi compagni di squadra. Al momento non è ancora chiaro quando il corridore potrà tornare alle gare. Secondo le ultime dichiarazioni fatte dai medicisquadra, a marzo, teoricamente, dovrebbe essere pronto per rientrare. Aldel sodalizio belga, inoltre, ...

OA_Sport : Ciclismo, Fabio Jakobsen sarà al training camp della Deceuninck-Quick Step - CentotrentunoC : #ciclismo Così Fabio #Aru sul suo futuro in #QhubekaASSOS : 'Faremo le cose per gradi e in serenità, siamo un bel… - sportface2016 : #Ciclismo, le parole di Fabio #Aru all'indomani della firma con la #QhubekaAssos - CentotrentunoC : #CICLISMO | Prima intervista da nuovo corridore della #QhubekaASSOS per Fabio #Aru tra il passato e il futuro: 'Viv… - AnnaPaolaZoe : Sono altri quelli che si devono vergognare, non di certo tu caro #FabioAru ?? Fabio Aru: 'Mi vergogno di quello ch… -