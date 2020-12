“C’è una svista che rende inapplicabili le multe per gli spostamenti il 25 dicembre” (Di martedì 8 dicembre 2020) Continua la saga delle sanzioni anti COVID di Natale che non possono essere fatte.”Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è emersa su alcuni organi d’informazione la questione sulla mancanza di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158?, precisava ieri una circolare del Viminale dopo il pasticcio spiegato dal Sole 24 ore. Ma, secondo la Stampa ci ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Continua la saga delle sanzioni anti COVID di Natale che non possono essere fatte.”Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è emersa su alcuni organi d’informazione la questione sulla mancanza di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158?, precisava ieri una circolare del Viminale dopo il pasticcio spiegato dal Sole 24 ore. Ma, secondo la Stampa ci ...

