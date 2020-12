Bastoni in acciaio | nel 1926 la storica decisione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Come sappiamo, le attrezzature da golf hanno subito nel tempo numerosi progressi. Dagli albori di questo sport c’è stata un’evoluzione tale da rendere più performante il gioco di ognuno, grazie a tecnologie sempre più sofisticate. Tra le novità più importanti non possiamo non menzionare l’introduzione deiin. I primida golf commissionati addirittura da un Re Nel 1602 Re Giacomo VI, sovrano di Scozia, commissiona il primo set di mazze da golf. Appassionato di questo sport, va controcorrente rispetto ai suoi predecessori (ad esempio, Re Giacomo II, nel 1452 vietò la pratica del golf, ritenendola una distrazione dall’addestramento militare). Il set commissionato da Giacomo VI è realizzato completamente in legno, essendo un materiale resistente e facilmente reperibile. Nel tempo, non viene più utilizzato ...