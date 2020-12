Aubameyang non segna? L’agente lo difende… criticando Arteta e le statistiche dell’Arsenal (Di martedì 8 dicembre 2020) Non una bella stagione per l'Arsenal, specialmente in Premier League dove la classifica vede i Gunners ben distanti dalla vetta e con un chiaro problema: l'assenza di gol. Tra le accuse rivolte alla squadra, appunto, quella di non segnare e, come spesso accade, i principali colpevoli diventano gli attaccanti.In modo particolare è Pierre-Emerick Aubameyang tra i calciatori più presi di mira dalla stampa. A prendere le sue difese è stato il suo agente Kwaku Mensah anche se magari non nel modo migliore...Aubameyang non segna: la colpa è di ArtetaAttraverso una stories Instagram, il procuratore dell'attaccante del Gabon ha voluto prendere le difese del proprio assistito difendendone l'operato e sottolineando come il problema dell'Arsenal è il gioco dell'allenatore, in questo caso di Arteta ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Non una bella stagione per l'Arsenal, specialmente in Premier League dove la classifica vede i Gunners ben distanti dalla vetta e con un chiaro problema: l'assenza di gol. Tra le accuse rivolte alla squadra, appunto, quella di nonre e, come spesso accade, i principali colpevoli diventano gli attaccanti.In modo particolare è Pierre-Emericktra i calciatori più presi di mira dalla stampa. A prendere le sue difese è stato il suo agente Kwaku Mensah anche se magari non nel modo migliore...non: la colpa è diAttraverso una stories Instagram, il procuratore dell'attaccante del Gabon ha voluto prendere le difese del proprio assistito difendendone l'operato e sottolineando come il problema dell'Arsenal è il gioco dell'allenatore, in questo caso di...

