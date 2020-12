X Factor 2020 | le quote dei bookmaker per la finale indicano un chiaro vincitore

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi Xè in programma per giovedì 10 dicembre. A contendersi la vittoria sono rimasti Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Piece of Marmelade, dopo l’eliminazione di Mydrama nella semidi giovedì scorso, che ha rimesso in equilibrio il numero dei concorrenti rimasti per ciascun giudice. Ogni coach potrà così contare sul proprio cavallo di razza per trionfare nell’edizione numero 14 del talent musicale di Sky. Chi sarà il? Nelle ultime ore i principaliitaliani hanno offerto le proprieagli scommettitori, evidenziando un panorama di per sé scontato per il mainstream (meno per noi, come già vi abbiamo spiegato in tempi non sospetti).X ...