Prima della Scala 2020, in tv uno spettacolo senza precedenti: le anticipazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Prima della Scala di Milano 2020 è uno spettacolo senza precedenti, in diretta tv e streaming per i telespettatori di tutto il mondo. L'emergenza Coronavirus impedisce di assistervi fisicamente, ma il celebre teatro non si ferma e propone qualcosa di eccezionale. Milly Carlucci e Bruno Vespa sono i conduttori di questo evento "fuori dagli schemi" che raggiungerà il pubblico d'Europa, America del Nord e del Sud, Australia e Asia. Scala di Milano: la Prima in diretta tv e streaming La Prima del Teatro alla Scala di Milano, in questo 2020 funestato dall'emergenza Covid, è uno spettacolo di carattere eccezionale.

