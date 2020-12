Pigiama Rave | la satira di Raimondo è in camicia da notte

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) SaverioIl primo programma ad avere un vero e proprio dress code: il. Ladaelevata a sistema. E’ il nuovo late show del comico Saverio, che da oggi (ore 23.15) – e tutti i lunedì – presidierà la seconda serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con «». Sfruttando le contingenze dell’emergenza sanitaria, che costringono al distanziamento sociale, il battutista trasformerà le zone private della vita domestica in un palcoscenico condiviso. Quella disarà una tv ‘fatta in casa’, nel vero senso della parola: sia il conduttore che gli ospiti saranno in collegamento dalle rispettive abitazioni in giro per il mondo, ...