Pagelle TV della Settimana (30-11/06-12/2020). Promossi Report e The Crown. Bocciati Garko e Arcuri (Di lunedì 7 dicembre 2020) The Crown Promossi 9 a Report. Puntuale, efficiente e combattiva, la trasmissione di Rai3 sta vivendo la migliore stagione in termini d'ascolti degli ultimi anni, con risultati al di sopra del 10% di share (la puntata più vista è arrivata al 13.26%). 8 ai 30 anni de I Fatti Vostri. Era il 3 dicembre 1990 quando l'allora trentaduenne Fabrizio Frizzi accoglieva gli italiani in Piazza Italia per un mix quotidiano di attualità e leggerezza. Un programma talmente forte da resistere ancora oggi, malgrado gli anni e la forte impronta nineties che lo caratterizza. 7 a The Crown 4. La nuova stagione della serie Netflix è un vivido affresco di un'epoca ancora irrisolta che, complice un lavoro produttivo impeccabile, prende facilmente vita. Controversa dal punto di vista degli eventi narrati, che avrebbero ...

