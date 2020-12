“Non servono i ristori, serve che ci vengano tolte le tasse per il 2021” (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Monica De Santis Aumenta ogni giorno di più il numero di commercianti che sta aderendo allo “Sciopero Fiscale” sponsorizzato dalla Fenailp e nata da una proposta di un commerciante di Amalfi. Aumentano le adesioni di commercianti sfiduciati dalle prospettive future e soprattutto in crisi economica. Tra gli aderenti allo “Sciopero Fiscale” anche Giuseppe De Martino, titolare dell’omonimo negozio di calzature sito a Pastena… “La nostra è una protesta pacifica e civile. Questa è la prima cosa da chiarire. Noi non vogliamo creare baccano o polemiche, vogliamo solo far capire a chi ci governa che bisogna trovare una soluzione adeguata per consentire alle attività commerciali di vicinato di riuscire a sopravvivere. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Monica De Santis Aumenta ogni giorno di più il numero di commercianti che sta aderendo allo “Sciopero Fiscale” sponsorizzato dalla Fenailp e nata da una proposta di un commerciante di Amalfi. Aumentano le adesioni di commercianti sfiduciati dalle prospettive future e soprattutto in crisi economica. Tra gli aderenti allo “Sciopero Fiscale” anche Giuseppe De Martino, titolare dell’omonimo negozio di calzature sito a Pastena… “La nostra è una protesta pacifica e civile. Questa è la prima cosa da chiarire. Noi non vogliamo creare baccano o polemiche, vogliamo solo far capire a chi ci governa che bisogna trovare una soluzione adeguata per consentire alle attività commerciali di vicinato di riuscire a sopravvivere. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

