Molti scherzano con il fuoco sul Mes | ma a sinistra si riuniscono combattenti e reduci

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Alcune riflessioni sull’incontro promosso da Massimo D’Alema che attraverso la Fondazione Italianieuropei ha voluto apprestare una sorta di cantiere aperto all’intera. A dir la verità, più che un operoso cantiere, ci è sembrato un incontro die di. Le due componenti fondamentali erano quelle costituite dai post Comunisti e dallademocristiana che hanno vinto o si sono salvati nella vicenda di Mani Pulite. In seguito a quella vicenda questa due componenti dellasi sono liberate sia dei socialisti sia del centrodestra della Dc e hanno ritenuto in questo modo di aver creato le condizioni per una piena conquista del potere. Invece siccome ad ogni azione (in quel caso di stampo giustizialista) corrisponde una reazione eguale e contraria, nel nostro caso un ...