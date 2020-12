M5S | i ribelli del Mes indecisi a tutto L’ex-Paragone | «Sono vigliacchi | salveranno Conte»

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La sintesi dei travagli grillini sul Mes prova a farla Gianluigi. Quel mondo, del resto,-conduttore de La Gabbia lo conosce bene. È entrato al Senato sotto le insegne del M5s, anche se poi è trasmigrato nel gruppo Misto dove rappresenta il movimento No Europa-Italexit. Ci sarà perciò da credergli quando dice che alla fine anche i più recalcitranti si guarderanno bene dal mettere in difficoltào il suo governo. «Ormai – pronostica – la vigliaccheria è arrivata ad un punto talmente denso che anche coloro che vengono identificati comeal massimo usciranno dall’aula e non voteranno». Probabile che ci colga. Al momento, però, il MoVimento è un vulcano che ribolle di contrasti, ripicche e rivalse. Di Maio minimizza: «Turbolenze ingiustificate» Una situazione che costringe Di Maio a depotenziare il ...

fattoquotidiano : RENZI VUOLE USARE CONTRO CONTE I RIBELLI M5S (CHE TIRANO DRITTO) Il reggente dei 5Stelle mescola l’ottimismo d’uffi… - lorepregliasco : E se mercoledì al Senato un certo numero di 'ribelli' di Forza Italia salvasse il governo compensando i 'ribelli' M5S sul Mes? - LegaSalvini : ?? MES: IRA DEI RIBELLI M5S IN ASSEMBLEA, CORDA 'QUESTO E' FASCISMO' ?? Forciniti 'comizio senza confronto, la ris… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: RENZI VUOLE USARE CONTRO CONTE I RIBELLI M5S (CHE TIRANO DRITTO) Il reggente dei 5Stelle mescola l’ottimismo d’ufficio… - Corriere : I ribelli del M5S, Crucioli: «Senza testo condiviso non voto alla riforma del Mes» -

Ultime Notizie dalla rete : M5S ribelli

Nel Movimento continua la battaglia interna in vista del voto del 9 dicembre sulla risoluzione per la riforma del Mes. I frondisti sono ancora sul piede di guerra: la pattuglia dei quasi 60 firmatari ...ROMA – Ribelli contro “governisti”: la guerra a puntate nel Movimento 5 Stelle continua a suon di insulti, comunicati stampa e riunioni tesissime. Mentre la poltrona del Welfare in Puglia attende la c ...