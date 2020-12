Il Covid stronca la vita di Giuseppe | aveva solamente 34 anni

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un ragazzo di soli 34è morto dopo essere risultato positivo al-19, come scrive Casertanews .Mosca, originario di Crispano, era un tecnico dell'Unità di Prevenzione Collettiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stronca

Cronache della Campania

Un ragazzo di soli 34 anni è morto dopo essere risultato positivo al Covid-19, come scrive Casertanews. Giuseppe Mosca, originario di Crispano, era un tecnico dell’Unità di Prevenzione Collettiva dell ...Gianluca Mannato, architetto e giornalista sannita di 44 anni, e’ deceduto per Covid all’ospedale “San Pio” di Benevento dove era ricoverato da circa una settimana. Mannato era molto conosciuto in cit ...