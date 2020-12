Egitto: Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki, l’attivista detenuto in Egitto, resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha deciso il giudice della corte del Cairo respingendo la richiesta della difesa che aveva chiesto la scarcerazione. Inoltre è stato ordinato anche il congelamento dei beni dei dirigenti della Ong dove lavorava lo studente la Egyptian initiative for human rights, Eipr. Le accuse contro Zaki L’attivista che studia a Bologna è stato arrestato il 7 febbraio scorso dopo il suo arrivo all’aeroporto del Cairo, dove era atterrato per trascorrere una breve vacanza nel paese di origine. Secondo l’accusa il ragazzo avrebbe pubblicato dieci post su facebook nei quali si incitava la violenza e i crimini terroristici, ma i legali respingono ogni accusa e considerano ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020), l’attivista detenuto ininper45. Lo ha deciso il giudice della corte del Cairo respingendo la richiesta della difesa che aveva chiesto la scarcerazione. Inoltre è stato ordinato anche il congelamento dei beni dei dirigenti della Ong dove lavorava lo studente la Egyptian initiative for human rights, Eipr. Le accuse controL’attivista che studia a Bologna è stato arrestato il 7 febbraio scorso dopo il suo arrivo all’aeroporto del Cairo, dove era atterrato per trascorrere una breve vacanza nel paese di origine. Secondo l’accusa il ragazzo avrebbe pubblicato dieci post su facebook nei quali si incitava la violenza e i crimini terroristici, ma i legali respingono ogni accusa e considerano ...

MonicaCirinna : La proroga della custodia cautelare per #PatrickZaky è vergognosa, grave, crudele. È una continua, palese e irragio… - RaiNews : #Egitto Patrick #Zaki resterà in carcere. A 10 mesi esatti dal suo arresto, è stata prorogata per altri 45 giorni l… - amnestyitalia : Oggi si terrà il webinar '10 mesi in difesa di Patrick Zaki'. Dalle 19 parleremo di diritti umani in Egitto con chi… - Iu1980 : RT @amnestyitalia: Oggi si terrà il webinar '10 mesi in difesa di Patrick Zaki'. Dalle 19 parleremo di diritti umani in Egitto con chi li d… - QuotidianPost : Egitto: Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni -