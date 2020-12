Coronavirus, da oggi l’Abruzzo torna in area arancione: scoppia la polemica per la decisione di Marsilio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da ieri sera è in atto una vera e propria polemica che coinvolge l’unica regione d’Italia a essere rimasta in zona rossa, l’Abruzzo, e il Governo. Marco Marsilio, governatore di regione, in piena autonomia ha firmato l’ordinanza del passaggio dalla zona rossa a quella arancione, rendendo di fatto il nostro Paese un lungo corridoio di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da ieri sera è in atto una vera e propriache coinvolge l’unica regione d’Italia a essere rimasta in zona rossa,, e il Governo. Marco, governatore di regione, in piena autonomia ha firmato l’ordinanza del passaggio dalla zona rossa a quella, rendendo di fatto il nostro Paese un lungo corridoio di L'articolo

MediasetTgcom24 : Coronavirus: oggi 21.052 nuovi casi e 662 decessi - LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - petergomezblog : #Coronavirus, oggi 18.887 positivi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia. Casi: 30mila in meno rispe… - Carmela_oltre : RT @Radio3scienza: Eccolo qui il grafico @JohnsHopkins che vede l'Italia al quarto posto per #letalità del nuovo #coronavirus (decessi/casi… - SaCe86 : Coronavirus oggi. Danimarca verso lockdown parziale delle città. È morta Lidia Menapace. Ricoverato per Covid l’avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi. Ordinanza Abruzzo: da rossa ad arancione. Ma il governo frena: aspettare mercoledì Il Sole 24 ORE Coronavirus in Veneto: altri 39 morti in ventiquattr'ore, 75.914 le persone positive

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento sul fronte contagi di oggi, 5 dicembre 2020. Nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 3.638 nuovi casi e 49 decessi. Il totale delle ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 7 dicembre. Dati e notizie Marche

Ancona, 7 dicembre 2020 - Nelle Marche ieri sono stati testati 3.792 tamponi: 2.424 nel percorso nuove diagnosi (di cui 706 nello screening con percorso Antigenico) e 1.368 nel percorso guariti. I pos ...

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento sul fronte contagi di oggi, 5 dicembre 2020. Nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 3.638 nuovi casi e 49 decessi. Il totale delle ...Ancona, 7 dicembre 2020 - Nelle Marche ieri sono stati testati 3.792 tamponi: 2.424 nel percorso nuove diagnosi (di cui 706 nello screening con percorso Antigenico) e 1.368 nel percorso guariti. I pos ...