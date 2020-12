Bisoli: “Un derby come quello col Brescia va vinto. Ci riuscirà chi avrà più voglia e noi ne abbiamo parecchia” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero contro il Brescia di domani: “La vittoria contro l’Entella è stata voluta e ottenuta con il sacrificio e la voglia di uscire da una situazione davvero difficile, i ragazzi sono stati davvero bravi. In una situazione delicata come quella che stiamo attraversando dare punti di riferimento certi alla squadra rende ancora più consapevoli i giocatori. Il 4-3-3 era nel nostro DNA la passata stagione e anche in questa possiamo proseguire sulla stessa strada. Contro il Brescia è un derby e quindi una partita particolare, una gara che non va giocata, ma vinta. Giocheremo su un campo pesante, con le tossine ancora da smaltire e vincerà chi avrà più forza e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tecnico della Cremonese Pierpaoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero contro ildi domani: “La vittoria contro l’Entella è stata voluta e ottenuta con il sacrificio e ladi uscire da una situazione davvero difficile, i ragazzi sono stati davvero bravi. In una situazione delicataquella che stiamo attraversando dare punti di riferimento certi alla squadra rende ancora più consapevoli i giocatori. Il 4-3-3 era nel nostro DNA la passata stagione e anche in questa possiamo proseguire sulla stessa strada. Contro ilè une quindi una partita particolare, una gara che non va giocata, ma vinta. Giocheremo su un campo pesante, con le tossine ancora da smaltire e vincerà chipiù forza e ...

