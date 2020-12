Parto cesareo? Può dare origine a malattie allergiche, metaboliche e autoimmuni (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – “Se si sballa il microbiota nella prima epoca di vita, si modifica il sistema immunitario, e un bambino con una disbiosi è predisposto a malattie allergiche, autoimmuni e metaboliche. Nascere da parto cesareo è la prima condizione che determina l’alterazione del microbiota intestinale, perché non c’è il passaggio attraverso il canale vaginale e il bimbo non eredita la componente microbica dalla mamma. Purtroppo siamo il Paese con il più alto ricorso al parto cesareo con una media del 38%, e in Campania si arriva addirittura al 60%”. Lo dichiara Vito Leonardo Miniello, vicepresidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e docente di Nutrizione infantile all’Università di Bari, al 32° Congresso nazionale della Sipps in programma fino all’8 dicembre sulla piattaforma digitale Health Polis. Leggi su dire (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – “Se si sballa il microbiota nella prima epoca di vita, si modifica il sistema immunitario, e un bambino con una disbiosi è predisposto a malattie allergiche, autoimmuni e metaboliche. Nascere da parto cesareo è la prima condizione che determina l’alterazione del microbiota intestinale, perché non c’è il passaggio attraverso il canale vaginale e il bimbo non eredita la componente microbica dalla mamma. Purtroppo siamo il Paese con il più alto ricorso al parto cesareo con una media del 38%, e in Campania si arriva addirittura al 60%”. Lo dichiara Vito Leonardo Miniello, vicepresidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e docente di Nutrizione infantile all’Università di Bari, al 32° Congresso nazionale della Sipps in programma fino all’8 dicembre sulla piattaforma digitale Health Polis.

Feci nel latte dei bambini nati con il cesareo per rafforzare il loro sistema immunitario. Gli scienziati hanno scoperto che i piccoli nati con il cesareo hanno ...