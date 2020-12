"Ora del futuro" le opinioni dei bambini ai tempi del virus (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici La seconda edizione dell'osservatorio Ora di futuro, progetto educativo promosso da Generali Country Italia e The Human Safety Net, ha fatto emergere dei tratti importanti nel carattere e nella personalità dei bambini La seconda edizione dell'osservatorio Ora di futuro, progetto educativo promosso da Generali Country Italia e The Human Safety Net, ha fatto emergere dei tratti importanti nel carattere e nella personalità dei bambini della generazione Alpha, oggetto dello studio. Sono i giovani della seconda decade degli anni 2000, attenti alle tematiche ambientali e sociali. Privati della scuola e costretti alla DAD, ora chiedono di riavere questo diritto negato dal lockdown. «Ora di futuro è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici La seconda edizione dell'osservatorio Ora di, progetto educativo promosso da Generali Country Italia e The Human Safety Net, ha fatto emergere dei tratti importanti nel carattere e nella personalità deiLa seconda edizione dell'osservatorio Ora di, progetto educativo promosso da Generali Country Italia e The Human Safety Net, ha fatto emergere dei tratti importanti nel carattere e nella personalità deidella generazione Alpha, oggetto dello studio. Sono i giovani della seconda decade degli anni 2000, attenti alle tematiche ambientali e sociali. Privati della scuola e costretti alla DAD, ora chiedono di riavere questo diritto negato dal lockdown. «Ora diè un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche ...

