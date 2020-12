Noi fuorisede non siamo untori, ci facciamo i tamponi (a spese nostre) e non abbracciamo le nonne (Di domenica 6 dicembre 2020) L’esodo, la grande fuga dal Nord, gli aerei e i treni strapieni, 70mila agenti sulle strade. Ancora una volta i fuorisede vengono presi di mira come fossero schegge impazzite, untori della peggior specie che vanno in giro ad abbracciare chiunque e a infestare di Covid le regioni del Sud. Il quotidiano La Stampa parla addirittura di «mammoni del brindisi». Niente di più falso. Nel corso della prima fase – come ricorderete – il Sud si è letteralmente blindato, dalla Sicilia alla Calabria, passando per la Campania. I fuorisede hanno lanciato il loro grido d’allarme, molti non riuscivano nemmeno ad arrivare a fine mese (visto che non potevano più lavorare, ad esempio, nella ristorazione). Intanto facevano il giro del Paese le immagini della stazione di Milano presa d’assalto dai “fuggitivi”. E così si scatenavano le critiche, le ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) L’esodo, la grande fuga dal Nord, gli aerei e i treni strapieni, 70mila agenti sulle strade. Ancora una volta ivengono presi di mira come fossero schegge impazzite,della peggior specie che vanno in giro ad abbracciare chiunque e a infestare di Covid le regioni del Sud. Il quotidiano La Stampa parla addirittura di «mammoni del brindisi». Niente di più falso. Nel corso della prima fase – come ricorderete – il Sud si è letteralmente blindato, dalla Sicilia alla Calabria, passando per la Campania. Ihanno lanciato il loro grido d’allarme, molti non riuscivano nemmeno ad arrivare a fine mese (visto che non potevano più lavorare, ad esempio, nella ristorazione). Intanto facevano il giro del Paese le immagini della stazione di Milano presa d’assalto dai “fuggitivi”. E così si scatenavano le critiche, le ...

Open_gol : Noi fuorisede non siamo untori, ci facciamo i tamponi (a spese nostre) e non abbracciamo le nonne - MammuzzaMenny : ...un po' duri di comprendonio e di logica, ma comunque ok... Lo capisco... Ma della compagna e della scorta etc. e… - handsomekarev : dio bon però conte noi universitari (specialmente noi fuorisede) dobbiamo sapere se torniamo in presenza o meno #Dpcm - robertadelight : Domanda per i fuorisede (ammesso che si possa usare sto termine anche per noi vegliardi non universitari): tornerete a casa per le feste? - shapeoflgx : Raga se ora aprite tutto nelle regioni a cazzo e poi a Natale noi fuorisede non possiamo tornare a casa lo prendo io il lanciafiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Noi fuorisede Noi fuorisede non siamo untori, ci facciamo i tamponi (a spese nostre) e non abbracciamo le nonne Open In quali città il mercato immobiliare sviluppa i maggiori fatturati legati al business degli studenti fuori sede?

In quest'articolo la Redazione di ProiezionidiBorsa analizza quel pezzo di real estate più dipendente dalla domanda di alloggi da parte degli studenti. In ...

Studenti fuori sede: le difficoltà di vivere soli

Essere uno studente fuori sede, magari appena uscito dalle superiori, è sicuramente un’esperienza che da certi punti di vista ti catapulta ...

In quest'articolo la Redazione di ProiezionidiBorsa analizza quel pezzo di real estate più dipendente dalla domanda di alloggi da parte degli studenti. In ...Essere uno studente fuori sede, magari appena uscito dalle superiori, è sicuramente un’esperienza che da certi punti di vista ti catapulta ...