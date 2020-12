Mara Carfagna in ospedale per polmonite: le sue condizioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna è ricoverata con la polmonite . La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camerada è in ospedale da mercoledì per ccertamenti: ma per fortuna la polmonite non è dovuta al Covid . Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)è ricoverata con la. La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camerada è inda mercoledì per ccertamenti: ma per fortuna lanon è dovuta al Covid .

