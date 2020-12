LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Eckhoff rimonta e vince. 20ma Dorothea Wierer (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.53 In classifica generale comanda Hanna Oeberg con 204 punti, seguita da Roeiseland a 168 e Skottheim a 152. Quarta Alimbekava a 151. Per Dorothea Wierer il sogno di centrare la terza sfera di cristallo consecutiva, sebbene il regolamento preveda ben quattro scarti, sembra già compromesso: il gap dalla vetta è di ben 91 lunghezze! 15.52 Arriva ora Federica Sanfilippo (13/20), 54ma a 6’21”. 15.50 48ma Irene Lardschneider (16/20) a 4’33”. 15.50 Lisa Vittozzi (14/20) fuori dalla zona punti: 42ma a 3’57”. 15.48 Dorothea Wierer conclude 20ma a 2’15”. Ha dunque recuperato otto posizioni rispetto alla sprint: la top10 è stata vanificata dagli ultimi ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.53 In classifica generale comanda Hanna Oeberg con 204 punti, seguita da Roeiseland a 168 e Skottheim a 152. Quarta Alimbekava a 151. Peril sogno di centrare la terza sfera di cristallo consecutiva, sebbene il regolamento preveda ben quattro scarti, sembra già compromesso: il gap dalla vetta è di ben 91 lunghezze! 15.52 Arriva ora Federica Sanfilippo (13/20), 54ma a 6’21”. 15.50 48ma Irene Lardschneider (16/20) a 4’33”. 15.50 Lisa Vittozzi (14/20) fuori dalla zona punti: 42ma a 3’57”. 15.48concludea 2’15”. Ha dunque recuperato otto posizioni rispetto alla sprint: la top10 è stata vanificata dagli ultimi ...

