Inter | Zaccagni ancora in gol | è Mattia il sostituto di Eriksen

Leggi su serieanews

(Di domenica 6 dicembre 2020)sblocca il match tra Verona e Cagliari: l’osserva e chiacchiera già con l’Hellas per ildiLa storia diè quella di tanti ragazzi che non arrivano subito al proscenio, che non arrivano immediatamente ad alti livelli.è uno di quelli che ha masticato provincia e bocconi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.