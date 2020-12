il Milan sbanca Marassi 2-1 | in gol Kessie | Castillejo e Ekdal

(Di domenica 6 dicembre 2020) il match della decima giornata Sampdoria-è terminato 1-2. La Samp dopo pochi minuti è andata vicina al vantaggio con Tonelli, ma il difensore rossoblu si è trovato davanti un ottimo Donnarumma che ha salvato i suoi. ilè passato in vantaggio al 45esimo su rigore. Nel secondo tempo la Samp ha alzato il baricentro, mettendo in difficoltà i rossoneri, che però al 77? hanno trovato il gol del 2-0 concon un buon giro palla di squadra. Dopo appena 5 minuti è arrivato il gol del 1-2 dei genovesi, che però non sono riusciti a pareggiare il match. Chi è stato il migliore del match? Il migliore del match Sampdoria-è stato Matteo Gabbia. il difensore rossonero aveva il duro compito di sostituire Simon Kjaer infortunatosi contro il Celtic. il difensore rossonero ha messo a segno: una partita ...

VIDEO - Sampdoria-Milan: highlights, azioni salienti e gol del match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021