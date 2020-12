Ex grillini oggi “responsabili”: pronti a votare a favore della riforma del Mes (Di domenica 6 dicembre 2020) Un gruppo di parlamentari ex M5S, ora al Misto, potrebbero votare a favore della riforma del Mes, il Fondo salva Stati europeo, mercoledì 9 dicembre, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio Ue. Deputati e senatori ex pentastellati, in questo modo, compenserebbero in parte i voti contrari di una parte dei grillini, schierati contro la riforma, e aiuterebbero l’esecutivo sui numeri in parlamento. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che cita tra i favorevoli a Palazzo Madama Gregorio de Falco, in quota +Europa-Azione, ed Elena Fattori. “Voterò invece sì alle modifiche”, assicura la senatrice, che non nasconde le sue incertezza sul “Mes sanitario”. Anche Luigi Di Marzio, potrebbe aggiungersi ai ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Un gruppo di parlamentari ex M5S, ora al Misto, potrebberodel Mes, il Fondo salva Stati europeo, mercoledì 9 dicembre, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio Ue. Deputati e senatori ex pentastellati, in questo modo, compenserebbero in parte i voti contrari di una parte dei, schierati contro la, e aiuterebbero l’esecutivo sui numeri in parlamento. A riportare la notizia è il CorriereSera, che cita tra ivoli a Palazzo Madama Gregorio de Falco, in quota +Europa-Azione, ed Elena Fattori. “Voterò invece sì alle modifiche”, assicura la senatrice, che non nasconde le sue incertezza sul “Mes sanitario”. Anche Luigi Di Marzio, potrebbe aggiungersi ai ...

Ultime Notizie dalla rete : grillini oggi Ex grillini oggi “responsabili”: pronti a votare a favore della riforma del Mes TPI Per la poltrona i grillini voteranno pure il Mes

