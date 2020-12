Amici: Rudi Zerby furioso con Arianna (Di domenica 6 dicembre 2020) Fumata nera per Arianna Gianfelici, allieva di Amici di Maria De Filippi: la cantante ha indisposto il suo docente Rudy Zerbi, che ha preso una importate decisione che la riguarda. Ecco quale… I social danno ragione a Rudy Zerbi, professore di canto di Amici di Maria De Filippi, che per la seconda settimana consecutiva lascia in stand by l’allieva Arianna Gianfelici, che lui aveva selezionato e inserito nella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 6 dicembre 2020) Fumata nera perGianfelici, allieva didi Maria De Filippi: la cantante ha indisposto il suo docente Rudy Zerbi, che ha preso una importate decisione che la riguarda. Ecco quale… I social danno ragione a Rudy Zerbi, professore di canto didi Maria De Filippi, che per la seconda settimana consecutiva lascia in stand by l’allievaGianfelici, che lui aveva selezionato e inserito nella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Amici: Kika e Letizia messe in discussione da Rudy Zerbi

Nella puntata del sabato di Amici Letizia si esibisce con dei brani che mettono in luce sia le sue doti da cantante lirica che quelle da cantante ...

