Aic | Calcagno | «Stipendi? È il momento di fare delle riforme»

Il presidente dell'Asso Calciatori Umberto Calcagno ha parlato anche della scelta di Sara Gama come vice presidente e degli Stipendi Intervenuto su Rai Due durante 90'Minuto, Umberto Calcagno, presidente dell'Asso Calciatori, ha parlato di Sara Gama e della questione Stipendi, le sue parole. «Non c'è calciatore professionista che non abbia rinunciato a qualcosa in questo periodo, la nostra parte l'abbiamo sempre fatta ma bisogna capire che i problemi che stiamo vivendo adesso non sono colpa del Covid ma sono problemi sul tavolo da 10 anni. Dobbiamo prendere questo momento negativo per fare riforme in questa direzione».

