10 ricette con il panettone da preparare in casa per Natale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 dicembre 2020) Sarà undiverso quello che vivremo quest’anno ma non perderemo la voglia didei dolci fatti in. Che sia per un pranzo con due persone, che sia per la nostra famiglia composta magari da 5 persone, è sempre bello dedicarsi alla preparazione dei dolci. Ed è per questo che abbiamo deciso di proporvi 10dicon il, dieciperfette per ogni occasione, anche per le feste che vivremo nei prossimi anni insieme a parenti e amici! Abbiamo quindi scelto 10con il: le più classiche, quelle per chi ha delle intolleranze,salate e poi anche ledel recupero, per le fette diavanzato. Vediamo quindi come ...