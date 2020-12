Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 225201 casi di covid in 24 ore di Stati Uniti nuovamente hanno stabilito un record di contatti giornalieri dai dati della Johns Hopkins energia i morti sono stati più di 2500 la soglia dei 100.000 contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì in aumento i ricoveri soprattutto nei 4 stati più popolosi in totale contagi negli Stati Uniti sono 14 milioni 300mila e morty 287000 il presidente eletto Joe biden ha rinunciato l’appello a indossare la mascherina un religioso è morto nell’incendio che gli investigatori ritengono doloso ha più la notte scorsa nella sede della comunità di recupero per malati di AIDS nella tenda di San Camillo a Riposto nel catanese a morire tra le fiamme è stato responsabile ...