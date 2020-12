Scarlett Johansson è il tocco di classe della settimana

amnestyitalia : Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i d… - ilfoglio_it : Scarlett Johansson ha chiesto la 'scarcerazione immediata' di quattro membri di Eipr, l'Ong egiziana per la difesa… - Tg3web : Anche l'attrice Scarlett Johansson si unisce al coro di voci internazionali che chiedono la scarcerazione immediata… - infoitinterno : L'appello di Scarlett Johansson: 'Liberate Patrick Zaki' - AnnaritaNinni : RT @RaiNews: Il video-appello su Youtube #PatrickZaki #ScarlettJohansson -

Ultime Notizie dalla rete : Scarlett Johansson

Onore e gloria a Scarlett Johansson, alla sua passione e al suo impegno civile! Senza di lei, è probabile che i tre attivisti dell’ONG Egyptian Initiative for Personal Rights, indegnamente detenuti in ...Dopo le scarcerazioni, giovedì sera, di tre dirigenti dell'Eipr, oggi si attende l'udienza (anticipata) per lo studente dell'università di Bologna. Ma per l'ong i rischi non sono finiti: domani una co ...