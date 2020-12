Salta il Capodanno 2020 in tv | Rai e Mediaset costrette a cambiare la programmazione

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ilin tv non si farà. Queste sono le ultime notizie che arrivano dallo sconvolgimento dei palinsesti dopo l’ultimo DPCM, che contiene nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus. Nonostante fosse stato già annunciato, ildi Canale5 con Federica Panicucci non potrà avere luogo. Al posto del tradizionale show dell’ammiraglia, si terrà una puntata del Grande Fratello Vip. La conferma ufficiale è stata data durante l’ultima diretta del reality, nella quale Alfonso Signorini ha preparato i suoi vipponi al veglione di San Silvestro. La stessa sorte è toccata a L’Anno Che Verrà, alla cui conduzione era stato confermato Amadeus. Lo show di Rai1 è stato annullato a causa delle nuove regole, che non hanno permesso l’organizzazione dell’evento in Ast. Queste le parole ...

A quanto pare "L'anno che verrà", condotto da Amadeus, appuntamento tradizionale per i telespettatori italiani, potrebbe non andare in onda a ...L'anno che verrà: Amadeus la sera di Capodanno in onda da uno studio Rai di Roma? L'indiscrezione Sembrerebbe saltata l'ipotesi Terni per la messa in onda ...