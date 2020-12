Rieti, una bara sistemata tra i sacchi di rifiuti: è di un’anziana morta in una Rsa (Di sabato 5 dicembre 2020) Muore e la sua bara viene lasciata tra i sacchi dei rifiuti speciali. Una storia terribile che è stata raccontata dal Messaggero e che è avvenuta a Montebuono nel Reatino. La camera ardente, si legge nel quotidiano romano, è stata allestita al centro di una discarica che altro non è che il deposito della Rsa. La bara tra i rifiuti, l’ira dei parenti Rsa sempre nel mirino. Un caso nel caso. I parenti subito dopo il decesso hanno, infatti, presentato una denuncia nei confronti della struttura. Innanzitutto per negligenza, perché hanno ricevuto la comunicazione della morte quattro ore più tardi del decesso. E poi per sapere come e quando il virus sia entrato nella Rsa. Non solo, scrive il Messaggero, a rendere più complessa la situazione la decisione della struttura di far uscire la bara ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 dicembre 2020) Muore e la suaviene lasciata tra ideispeciali. Una storia terribile che è stata raccontata dal Messaggero e che è avvenuta a Montebuono nel Reatino. La camera ardente, si legge nel quotidiano romano, è stata allestita al centro di una discarica che altro non è che il deposito della Rsa. Latra i, l’ira dei parenti Rsa sempre nel mirino. Un caso nel caso. I parenti subito dopo il decesso hanno, infatti, presentato una denuncia nei confronti della struttura. Innanzitutto per negligenza, perché hanno ricevuto la comunicazione della morte quattro ore più tardi del decesso. E poi per sapere come e quando il virus sia entrato nella Rsa. Non solo, scrive il Messaggero, a rendere più complessa la situazione la decisione della struttura di far uscire la...

emergenzavvf : Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria prov… - adolfotreglia3 : RT @emergenzavvf: Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria provocò la… - mariarosariafil : RT @emergenzavvf: Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria provocò la… - TOSADORIDANIELA : RT @emergenzavvf: Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria provocò la… - AleSpedicato76 : RT @emergenzavvf: Il #5dicembre di due anni fa a #Rieti una terribile esplosione in un distributore carburanti sulla via Salaria provocò la… -