Previsione sui morti da Covid: "Ecco quando scende la curva" (Di sabato 5 dicembre 2020) Federico Garau Uno studio spiega l'incremento dei morti nelle ultime settimane. Poi lo scenario per i prossimi giorni: Ecco cosa accadrà Desta preoccupazione l'aumento del numero di decessi causati, almeno da quanto viene riferito dai bollettini ufficiali, dal Sars-Cov2, ma secondo quanto dichiarato dagli studiosi dell'Ihme la curva potrebbe finalmente subire una discesa intorno a Natale. I ricercatori dell'Institute forhealth metrics and evaluation (Ihme) dell'Università di Washington, istituto fra l'altro finanziato dal milionario e principale fondatore di Microsoft Bill Gates (nome che ormai spunta sempre fuori quando si parla di Coronavirus), prevedono che anche per questo mese il numero dei morti collegati al Covid resterà alto, per poi arrivare ad una discesa a ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Federico Garau Uno studio spiega l'incremento deinelle ultime settimane. Poi lo scenario per i prossimi giorni:cosa accadrà Desta preoccupazione l'aumento del numero di decessi causati, almeno da quanto viene riferito dai bollettini ufficiali, dal Sars-Cov2, ma secondo quanto dichiarato dagli studiosi dell'Ihme lapotrebbe finalmente subire una discesa intorno a Natale. I ricercatori dell'Institute forhealth metrics and evaluation (Ihme) dell'Università di Washington, istituto fra l'altro finanziato dal milionario e principale fondatore di Microsoft Bill Gates (nome che ormai spunta sempre fuorisi parla di Coronavirus), prevedono che anche per questo mese il numero deicollegati alresterà alto, per poi arrivare ad una discesa a ...

