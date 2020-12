Prestiti | Crif | frenata a novembre | -24 | 5% per finanziamenti 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - Dopo la battuta d'arresto fatta segnare a ottobre, anche ale richieste di mutui e surroghe restano in territorio negativo, facendo segnare una flessione del -11,4% rispetto al corrispondente mese del 2019. Nel complesso, dopo la fase di lockdown della scorsa primavera, caratterizzata sia dalla contrazione della domanda delle famiglie sia dalla limitata operatività da parte degli istituti di credito, le richieste di mutuo erano tornate a crescere in modo solido a partire dal mese di giugno (+26,7% nel terzo trimestre dell'anno), riassestandosi su volumi persino superiori a quelli pre crisi. In questo momento gli italiani non trovano stimolo nemmeno da condizioni di offerta particolarmente vantaggiose, con la media dei migliori spread online per mutui a tasso variabile che nel terzo trimestre dell'anno risultava stabile allo 0,8% mentre quella per ...