Ponte di Olginate | rinviata la giornata di chiusura per le prove di carico

(Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre ildinon chiuderà al transito come previsto. La Polizia locale ha infatti annunciato che le previstedicon annessain programma per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Olginate

LeccoToday

di Daniele De SalvoLecco si avvicina a Milano, Monza e Bergamo. Le distanze rimarranno sempre le stesse, ma spostarsi tra le tre province sarà più semplice e soprattutto veloce, sia in auto, sia in tr ...CALOLZIOCORTE - Il Comune informa che il giorno 6 dicembre, dalle 7 alle 18, o in caso di maltempo il giorno 13 dicembre dalle 7 alle 18, è istituito il divieto di circolazione veicolare su via Mazzin ...