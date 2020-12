Milan, il ds del Bodo/Glimt: “Hauge è un fenomeno, Maldini l’aveva notato da tempo” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Hauge? l’avevano notato molto tempo prima, la gara di Europa League fu solo la scintilla“. Aasmund Bjorkan, direttore sportivo del Bodo/Glimt, rivela un piccolo particolare della trattativa tra il club norvegese e il Milan per Jens Petter Hauge. “Lo volevano in Premier, Bundesliga e Serie A, ma eravamo in parola con Maldini – ha detto il ds dei norvegesi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. Il Milan può vincere lo scudetto, basta far giocare Hauge… È un fenomeno, ci pensa lui“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020)nomolto tempo prima, la gara di Europa League fu solo la scintilla“. Aasmund Bjorkan, direttore sportivo del, rivela un piccolo particolare della trattativa tra il club norvegese e ilper Jens Petter Hauge. “Lo volevano in Premier, Bundesliga e Serie A, ma eravamo in parola con– ha detto il ds dei norvegesi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ilpuò vincere lo scudetto, basta far giocare Hauge… È un, ci pensa lui“. SportFace.

UEFAcom_it : La ricetta vincente del Milan? ???? La spiega Jens Petter Hauge ??????? #UEL | @acmilan - AntoVitiello : #Hauge ha preso parte a 4 gol in 8 partite con la maglia del #Milan tra Serie A e Europa League, con 3 reti e un as… - PietroMazzara : #Rebic sta facendo un lavoro molto prezioso la davanti, dando un’interpretazione diversa della fase offensiva del… - MilanLiveIT : ?? Rebic vuole ritrovare la via del gol ???? Il Milan ha bisogno anche delle sue reti - GurzoBahri : RT @StefanoDonati27: +++Cellino è infastidito per la notizia di #Tonali al Milan che, a suo dire, arriva dall’agente del giocatore e in que… -