Marco Carta ospite a Verissimo, dalle difficoltà alla vittoria di Amici (Di sabato 5 dicembre 2020) Marco Carta sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo. Nel 2008 aveva vinto Amici contro ogni aspettativa, dimostrando di potercela fare. Domani 5 dicembre andrà in onda la nuova puntata di Verissimo, il seguitissimo e amatissimo programma di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata, il cantante Marco Carta, che dopo la vittoria ad Amici L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020)saràdi Silvia Toffanin nella puntata di domani di. Nel 2008 aveva vintocontro ogni aspettativa, dimostrando di potercela fare. Domani 5 dicembre andrà in onda la nuova puntata di, il seguitissimo e amatissimo programma di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata, il cantante, che dopo laadL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LuigiLiccardo6 : RT @carta_story: Domani a partire dalle ore 16.00 Marco Carta sarà ospite a “Verissimo”condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda su #Ca… - LuigiLiccardo6 : RT @BibiaBeYeYe11: MTR: “Quindi quando esco devo vedere La casa di carta?” Giulia: “Si!” MTR: “e di cosa parla?” Francesco: “è la vera stor… - zazoomblog : Marco Carta fidanzato con una ballerina di Amici: chi era - #Marco #Carta #fidanzato #ballerina - rtl1025 : ?? La confessione di #MarcoCarta: 'Mi sposo' - NOLIMARIALUISA : RT @missevablu: @QuiMediaset_it @MARCOCARTA85 @Gerry_Scotti @ivazanicchi Sono già seduta in prima fila per Marco Carta ? -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta: «Sono innamorato, sposerò Sirio, il mio compagno» Vanity Fair Italia Marco Carta ospite a Verissimo, dalle difficoltà alla vittoria di Amici

Marco Carta sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo. Nel 2008 aveva vinto Amici contro ogni aspettativa.

Marco Carta, dopo il coming out l’annuncio che lascia tutti senza parole

Marco Carta è intervenuto nel celebre talk show di Silvia Toffanin. Il cantante sardo ha fatto ai suoi fan un annuncio in esclusiva.

Marco Carta sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo. Nel 2008 aveva vinto Amici contro ogni aspettativa.Marco Carta è intervenuto nel celebre talk show di Silvia Toffanin. Il cantante sardo ha fatto ai suoi fan un annuncio in esclusiva.