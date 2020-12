La Lazio piega un forte Spezia: 1-2 (Di sabato 5 dicembre 2020) – Riuscire a battere lo Spezia non era facile, lo si sapeva. La Lazio c’è riuscita faticando un po’ ma senza mai lasciarsi spaventare dai forti avversari, protagonisti di una gara aperta a qualsiasi risultato. E i gol non sono mancati, due romani e uno ligure, più due annullati a Caicedo e a Pereira per fuorigioco e due pali spezzini, opportunamente respinti dai legni che avevano firmato un patto di amicizia con Pepe Reina. Complimenti allo Spezia, che non s’è mai inchinato davanti ai più quotati laziali. E complimenti alla Lazio, che è riuscita a dosare opportunamente le energie che rischiano sempre di essere compromesse dalla necessità di giocare ogni tre giorni. E anche oggi Inzaghi si riporta a casa quindici atleti in grado di giocare anche domani, se fosse necessario. Vediamo i gol, che sono quelli per i quali i ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020) – Riuscire a battere lonon era facile, lo si sapeva. Lac’è riuscita faticando un po’ ma senza mai lasciarsi spaventare dai forti avversari, protagonisti di una gara aperta a qualsiasi risultato. E i gol non sono mancati, due romani e uno ligure, più due annullati a Caicedo e a Pereira per fuorigioco e due pali spezzini, opportunamente respinti dai legni che avevano firmato un patto di amicizia con Pepe Reina. Complimenti allo, che non s’è mai inchinato davanti ai più quotati laziali. E complimenti alla, che è riuscita a dosare opportunamente le energie che rischiano sempre di essere compromesse dalla necessità di giocare ogni tre giorni. E anche oggi Inzaghi si riporta a casa quindici atleti in grado di giocare anche domani, se fosse necessario. Vediamo i gol, che sono quelli per i quali i ...

