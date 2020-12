Il re dei mercatini dell’usato a TPI | “Lasciateci aperti | con il riuso la gente ci campa”

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sebastiano Marinaccio, buongiorno: lei da presidente della Catena “Mercatino”, ha comprato una intera pagina del Corriere della sera, per pubblicare una lettera aperta al governo, perché?Noi siamo una catena di negozi particolare. In questi mesi stiamo vivendo un paradosso normativo. Dal punto di vista tecnico?Da tutti i punti di vista: ma purtroppo anche – e soprattutto – da quello del codice Ateco.In che senso?Dal momento che non esiste una normativa unica per regolamentare il nostro settore in questo momento ci vengono attributi codici diversi.Cioè? In alcune regioni siamo inquadrati come “mediatori”, in altri come negozi di “seconda mano”, in altri come “operatori del”. Come mai?Non avendo un codice di riferimento ogni camera di commercio ci “vede” come vuole.E questo comporta delle grandi difficoltà in questi tempi di zone rosse e di chiusure?Ovviamente sì: ...