F1 qualifiche Sakhir | le dichiarazioni dei piloti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020 vedrà in pole position Bottas, seguito da Russell e Verstappen. In questo weekend tante novità in pista, non a livello di macchina ma per quanto riguarda i; assente infatti Lewis Hamilton, positivo al Covid-19, sostituito da George Russell. Al posto del giovane inglese c’è Aitken sulla Williams, collaudatore del team e pilota di F2; esordio anche per Fittipaldi, al fianco di Magnussen, in sostituzione di Grosjean dopo il terribile incidente da cui fortunatamente è uscito illeso nello scorso GP del Bahrain. Ecco ledeidopo ledel GP del, sempre in Bahrain, ma con un circuito diverso da quello visto la scorsa settimana.GP: le ...