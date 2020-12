F 1 | GP Sakhir - Libere 3 | Verstappen il più veloce

Leggi su quattroruote

(Di sabato 5 dicembre 2020) Maxha ottenuto il giro piùnell'ultima sessione di provedel Gran Premio del, penultimo appuntamento stagionale. L'olandese della Red Bull ha girato in 54.064, staccando di due decimi la Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo tempo per un sorprendente AlphaTauri guidata da Pierre Gasly. Lotta serrati. Le qualifiche, che scatteranno quando in Italia saranno le 18, si preannunciano davvero interessanti, con distacchi davvero minimi tra le squadre. La Red Bull sarà il team da tenere d'occhio, conche sembra aver trovato la propria dimensione per poter almeno provare a strappare la pole a una delle due Mercedes, che partono comunque con i favori del pronostico. Il gruppo centrale regalerà certamente qualche sorpresa, perché basta appena un decimo di secondo per ...