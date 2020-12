E-learning: parte il corso per conoscere i fondi salvastati europei (Di sabato 5 dicembre 2020) Cos’è il Meccanismo Europeo di Stabilità? Quando, come e perché nasce? Quali sono i principi del Trattato che ne disciplina il funzionamento e cosa comporta per i Paesi che vi fanno accesso? Cosa prevede la Riforma di cui sentiamo parlare? Sono solo alcune delle domande che in molti in questo momento si pongono. Ed è quanto mai necessario dare risposta precisa ad ognuna di esse per imparare a districarsi in mezzo al mare di notizie da cui rischiamo di essere sommersi. Per questo nasce, a grande richiesta, un minicorso su E-learning di Rousseau attraverso il quale Raphael Raduzzi, deputato del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Finanze, ripercorre con documenti e numeri alla mano le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria prima e del Mes poi. Quali decisioni sono state prese ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 5 dicembre 2020) Cos’è il Meccanismo Europeo di Stabilità? Quando, come e perché nasce? Quali sono i principi del Trattato che ne disciplina il funzionamento e cosa comporta per i Paesi che vi fanno accesso? Cosa prevede la Riforma di cui sentiamo parlare? Sono solo alcune delle domande che in molti in questo momento si pongono. Ed è quanto mai necessario dare risposta precisa ad ognuna di esse per imparare a districarsi in mezzo al mare di notizie da cui rischiamo di essere sommersi. Per questo nasce, a grande richiesta, un minisu E-di Rousseau attraverso il quale Raphael Raduzzi, deputato del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Finanze, ripercorre con documenti e numeri alla mano le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria prima e del Mes poi. Quali decisioni sono state prese ...

