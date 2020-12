Conte: «Sul Mes il Governo non rischia». Ma l’assemblea notturna dei parlamentari M5s non è andata bene (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel Governo torna un clima da tregua armata, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da un lato che su Repubblica rassicura sul voto in Parlamento del 9 dicembre sulla riforma del Mes, dall’altro il leader di Italia viva Matteo Renzi che sulla Stampa lascia che sia il «tempo galantuomo» a decidere quando sarà il momento di aprire la crisi di Governo. Di certo non prima che finisca questa pandemia, sempre se il voto di mercoledì andrà come si aspetta il premier, con la maggioranza capace di superare l’ostacolo, nonostante le spaccature che stanno dilaniando soprattutto il M5s e senza che gli eventuali voti dai dissidenti di Forza Italia risultino indispensabili. Dal paracadute per le banche all’accesso ai prestiti, cosa cambia (davvero) con la riforma del Mes Le mine vaganti nel M5s I gruppi parlamentari ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Neltorna un clima da tregua armata, con il presidente del Consiglio Giuseppeda un lato che su Repubblica rassicura sul voto in Parlamento del 9 dicembre sulla riforma del Mes, dall’altro il leader di Italia viva Matteo Renzi che sulla Stampa lascia che sia il «tempo galantuomo» a decidere quando sarà il momento di aprire la crisi di. Di certo non prima che finisca questa pandemia, sempre se il voto di mercoledì andrà come si aspetta il premier, con la maggioranza capace di superare l’ostacolo, nonostante le spaccature che stanno dilaniando soprattutto il M5s e senza che gli eventuali voti dai dissidenti di Forza Italia risultino indispensabili. Dal paracadute per le banche all’accesso ai prestiti, cosa cambia (davvero) con la riforma del Mes Le mine vaganti nel M5s I gruppi...

