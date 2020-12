Canale 5 fa Capodanno con il Grande Fratello Vip. Salta la Panicucci (Di sabato 5 dicembre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il countdown di Canale 5 verso il nuovo anno non sarà con Federica Panicucci ma con Alfonso Signorini. Mediaset ha deciso che l’addio al 2020 e il benvenuto al 2021 avverrà in diretta con una puntata del Grande Fratello Vip. Il reality, allungato fino a febbraio, andrà così in onda anche la sera del 31 dicembre. “Noi saremo insieme anche a Capodanno. Festeggeremo insieme” ha comunicato ieri sera Signorini durante la diretta con i suoi ‘vipponi’. Giovedì 31, dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 spazio dunque al GF Vip al posto del previsto Capodanno in Musica con la Panicucci, che non si farà nonostante l’annuncio della conduttrice. Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il countdown di5 verso il nuovo anno non sarà con Federicama con Alfonso Signorini. Mediaset ha deciso che l’addio al 2020 e il benvenuto al 2021 avverrà in diretta con una puntata delVip. Il reality, allungato fino a febbraio, andrà così in onda anche la sera del 31 dicembre. “Noi saremo insieme anche a. Festeggeremo insieme” ha comunicato ieri sera Signorini durante la diretta con i suoi ‘vipponi’. Giovedì 31, dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su5 spazio dunque al GF Vip al posto del previstoin Musica con la, che non si farà nonostante l’annuncio della conduttrice.

luisiele : #gfvip visto che il capodanno sarà di merda voglio loro e al posto del CAPODANNO IN PIAZZA voglio il CAPODANNO IN CASA GF su canale 5 - icarvsplume : RT @Fil83652742: A questo punto suggerisco a Canale 5 di piazzare All Together Now la sera di capodanno al posto del GF, che non c'azzecca… - Fil83652742 : A questo punto suggerisco a Canale 5 di piazzare All Together Now la sera di capodanno al posto del GF, che non c'a… - SteGabri : @mainagioiaqueen Già quando uscì tempo fa la programmazione dei vari giovedì, profetizzai: 'figurarsi se canale 5,… - snowmalec : @magicallymee suppongo lo spostino, io però ci tenevo a vederlo a capodanno :( in realtà spero che lo trasmettano su qualche altro canale -