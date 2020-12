Bianca Guaccero con Detto Fatto finisce nella bufera

Leggi su aciclico

(Di sabato 5 dicembre 2020)è finito. La causa? Il tutoria! in cui si vuole insegnare come fare la spesa in modo più sensuale e ammiccante con indosso i tacchi. Il programma condotto daha suscitato indignazione per il suo messaggio fortemente sessista. Ecco in cosa consisteva esattamente: la ragazza in studio, la pole dancer Emily Angelillo, spiega passo dopo passo come comportarsi all’interno di un supermarket mentre si fanno provviste per casa. Nel tutoria! si fa notare come posizionare le mani sul carrello, come ancheggiare sui tacchi, come prendere un prodotto dagli scaffali più alti, come raccogliere una confezione caduta in terra. C’è persino il ballo finale sempre con il carrello: la sequenza ricorda molto le commedie sexy anni ’80 e la conduttrice accompagna tutto ...