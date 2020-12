All Together Now: Domenico Iervolino canta In una notte d’estate – 5 dicembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 25 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Domenico Iervolino, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che stavolta ha cantato il brano In una notte d’estate de Le Vibrazioni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 76 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 25 novembre, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che stavolta hato il brano In unade Le Vibrazioni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 76 ...

RengaOfficial : È proprio vero che il tempo vola quando ci si diverte, eh si perché questa sera ci sarà la semi finale di “All Toge… - flashvlight : sto guardando all together now con mia mamma e mentre uno dei concorrenti cantava mi sono seduta sulla gamba di mia… - zazoomblog : All Together Now Anna Tatangelo invita i follower ma l’occhio si ferma proprio li - #Together #Tatangelo #invita… - zazoomblog : All Together Now 2020 eliminati: chi è stato eliminato oggi - #Together #eliminati: #stato #eliminato - 1Dfamil46311844 : Mi sono ridotta a vedere All Together Now perchè non ho wi-fi e non mi fa vedere Netflix in Tv -